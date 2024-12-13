Духи популярных мировых брендов назвали опасными из-за одной распространенной добавки

Духи как минимум 13 известных в мире брендов, в числе которых продукция Bvlgari и Zielinski & Rozen, оказались опасны для репродуктивного здоровья. Об этом без ссылок на исследования сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, в такой продукции обнаружили фталаты — вызывающие бесплодие и ожирение эфиры. Эти вещества потенциально могут привести и к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кроме того, фталаты оказывают негативное влияние на репродуктивную и эндокринную системы. Они противопоказаны не только беременным, но и тем, у кого диагностировали аллергию или бронхиальную астму.

Mash утверждает, что ни один из производителей духов, включая Zielinski & Rozen, Guerlain и Bvlgari, не указал на этикетке информацию о наличии в своей продукции фталатов. По версии издания, в нескольких странах уже есть пострадавшие.

Ранее россиян предупредили о предмете в доме, способном вызвать рак. В его составе также присутствуют фталаты.