Генпрокурор Краснов выступил на открытии конференции о геноциде в Минске

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил на открытии II-й Международной научно-практической конференции, приуроченной к принятию Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Мероприятие прошло в Минске. Краснов отметил, что принятый более 75 лет назад документ стал посланием потомкам сделать все возможное, чтобы избежать повторения зверств фашизма.

«Примечательно, что Конференция проводится в преддверии юбилейного года — 80-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Переоценить значимость этой даты невозможно. Ведь именно тогда был разгромлен самый чудовищный политический режим в истории человечества, который для достижения своих преступных целей использовал любые методы, вплоть до уничтожения целых народов», — отметил Краснов в своей речи.

Именно тогда термин «геноцид» появился в юридической практике, напомнил генпрокурор.