Власти Курской области рассказали о радиационной обстановке в Курчатове

Белостоцкий: радиационной опасности в Курской области не фиксировали

Фото: РИА «Новости»

В Курчатове Курской области за все время не зафиксировали ни одного радиационного всплеска. Об этом заявил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий, его слова привело РИА «Новости».

Отвечая на вопросы курян, Белостоцкий рассказал, что в курчатовской медсанчасти есть две бригады радиационной безопасности, которые постоянно следят за состоянием воздуха, в том числе и за содержанием в воздухе радиоактивных веществ.

«За все время [наблюдений] никаких всплесков радиобиологической опасности у нас не было», — успокоил жителей замгубернатора.

Ранее в курском приграничье российские морпехи уничтожили технику ВСУ и зачистили их укрепленные позиции. Украинцы пытались оказать сопротивление, но бросили вооружение и отступили.

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