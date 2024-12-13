Власти Курской области рассказали о радиационной обстановке в Курчатове

В Курчатове Курской области за все время не зафиксировали ни одного радиационного всплеска. Об этом заявил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий, его слова привело РИА «Новости» .

Отвечая на вопросы курян, Белостоцкий рассказал, что в курчатовской медсанчасти есть две бригады радиационной безопасности, которые постоянно следят за состоянием воздуха, в том числе и за содержанием в воздухе радиоактивных веществ.

«За все время [наблюдений] никаких всплесков радиобиологической опасности у нас не было», — успокоил жителей замгубернатора.

Ранее в курском приграничье российские морпехи уничтожили технику ВСУ и зачистили их укрепленные позиции. Украинцы пытались оказать сопротивление, но бросили вооружение и отступили.