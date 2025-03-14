Экскурсию на предприятие ЖКХ провели для школьников в Балашихе

В преддверии Дня работника жилищно-коммунального хозяйства и в рамках профориентационного проекта учащиеся 11-х классов школы № 3 посетили предприятие «Балашихинские коммунальные системы». Ребята не только познакомились с историей организации и ее основными направлениями деятельности, но и смогли пообщаться с сотрудниками, узнав о нюансах профессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Выпускникам рассказали, насколько интересно работать в организации, которая отвечает за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и управление многоквартирными домами на территории округа. Большая часть встречи была посвящена цифровизации. Ребята через диспетчерскую смогли отслеживать работу каждого агрегата, который выдает тепло.

Экскурсия прошла в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», который реализуется в Балашихе. В 2025 году в округе планируется провести 18 уроков, 12 экскурсий и привлечь более 30 предпринимателей к сотрудничеству.