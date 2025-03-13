Единый день профилактики правонарушений прошел в школах Богородского округа

Единый день профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводится в Богородском округе регулярно. Тема, предложенная ребятам для обсуждения в этот раз очень актуальна — умение управлять своими эмоциями. Такой навык помогает лучше справляться с учебой, особенно в период сдачи экзаменов, общаться с друзьями и строить отношения.

На встрече слушатели вместе с педагогом-психологом молодежного центра «Юность» Галиной Паскаловой постарались научиться управлять эмоциями. Школьники узнали несколько простых способов, как справиться с ними. Сюда входит и глубокое дыхание, и медитация, и физическая активность, и общение с близкими людьми. Помимо этого, специалист поделилась простыми техниками, которые помогут успокоиться в стрессовых ситуациях, например, перед экзаменами или важными событиями.

Проведение встреч подобного формата уже стало доброй традицией. Каждый раз в качестве темы выбираются вопросы, которые особенно волнуют молодое поколение — чувство стеснения, любовь и построение здоровых отношений, повышение самооценки, влияние окружения на человека и почему важно выбирать друзей с общими для нас ценностями. Еженедельно лекторский состав посещает школы и колледжи Богородского округа с профилактической работой.