Единый день диспансеризации пройдет в Лобне 11 января

Все желающие жители муниципалитета смогут проверить свое здоровье. Диспансеризация будет проводиться на базе Лобненской городской поликлиники № 2.

Диспансеризацию нужно ежегодно проходить вне зависимости от самочувствия, чтобы выявить на ранних стадиях неинфекционные заболеваниях и факторы риска. Чтобы принять участие в едином дне диспансеризации, необходимо прийти с 8:00 до 13:00 в поликлинику. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Пациенты смогут сдать общий и биохимический анализы крови, сделать электрокардиограмму и получить консультацию врача-терапевта.

Развитию здравоохранения власти городского округа уделяют большое внимание. Напомним, что в конце 2024 года в Лобне открыли новую поликлинику, рассчитанную на 600 посещений за смену. Общая площадь пятиэтажного здания превышает 11,7 тысяч квадратных метров. Медицинское учреждение построено в рамках нацпроекта «Здравоохранение».