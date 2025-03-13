Движение на мосту под Серпуховом переведут на новые пролеты в мае

В мае этого года автомобилисты смогут оценить результаты первого этапа капитального ремонта моста через реку Нару, расположенного на 347-м километре федеральной трассы А-108 вблизи Серпухова. Строители планируют перевести транспортный поток на новые пролетные строения, что позволит приступить к следующему этапу реконструкции.

Этот проект является частью комплексной программы по расширению Московского большого кольца. Руководитель контракта фирмы-подрядчика Александр Галкин рассказал о предстоящих работах.

«В мае между праздниками будет осуществлен перезапуск движения со средней части на крайнюю. После этого средняя часть будет взята в работу и мы будем заниматься ее капитальным ремонтом», — отметил Александр Галкин.

Также он добавил, что на последнем этапе будет демонтировано барьерное ограждение, снят асфальтобетон и выравнивающий слой проезжей части до верха главных балок, затем рабочие заменят резиновые опорные части — компенсаторы, на которых стоят главные балки, и соберут конструкцию в обратном порядке.

После завершения строительства этот четырехполосный участок дороги соединят с участком моста и, таким образом, обеспечат беспрепятственное движение автомобилей без пробок.