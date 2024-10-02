Две школьницы из Шатуры прошли обучение гончарному искусству в центре «Сириус»

Воспитанницы гончарно-керамической студии из Шатуры вернулись из образовательного центра «Сириус» в Сочи. Там они месяц занимались с лучшими педагогами страны.

Василиса Калуцкая и Дарья Пухова из студии «Домик мастера» оказались в числе 16-ти школьников России, прошедших отбор на осеннюю смену по направлению «Искусство». Эта уже третья поездка девушек в этот образовательный центр.

Школьницы представили Московскую область и Шатурский округ на федеральной площадке. Они изучали технологию изготовления на гончарном круге, сушку и обжиг, декорирование керамических изделий.

Лучшие мастера России рассказали ученицам о техниках декорирования, росписи глиняных изделий. Обе девочки учатся в 10-м классе и мечтают связать свою жизнь с творчеством.

Отметим, что Василиса в ближайшее время планирует выиграть всероссийский чемпионат по гончарному делу «ЮниорМастерс. Креатив».

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