Дорожные знаки восстановили в 11 городских округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» восстановили поврежденные и выцветшие дорожные знаки, а также установили новые на 13 региональных дорогах. Работы прошли в 11 городских округах Московской области.

Работы по восстановлению знаков прошли на улицах Клубной в Жуковском, Советской в Железнодорожном, Фрунзе в Павловском Посаде, Ленина в Лобне, Первомайской в Лосино-Петровском и Городищенской в Ступине.

Также знаки обновили на Вокзальной улице в Яхроме, Высоковольтной в Дмитрове, Звездной в Серпухове, улице имени А. И. Калинина в селе Липицы округа Серпухов, Центральной в деревне Жостово Мытищинского округа и Ленинградской в Нахабине Красногорского округа.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что обследование дорожной инфраструктуры проводит специальная комиссия каждую неделю. Специалисты акцентируют внимание на элементах, влияющих на безопасность движения, и при необходимости осуществляют их ремонт.

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