«Не зря столько лет работал». Захарова сыронизировала после слов Рютте о Лаврове

Захарова: Лавров не зря столько лет работал, раз Рютте вспомнил об Иисусе Христе

Высказывания генсека НАТО Марка Рютте о главе МИД России Сергее Лаврове доказывает, что дипломат не зря работал столько лет. На это указала официальный представитель министерства Мария Захарова .

«Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — подчеркнула она.

Рютте оскорбительно отозвался о Лаврове в интервью Fox News, заявив, что с рождения Иисуса Христа ничего полезного из уст главы МИД не вышло.

«Так что не будем обращать слишком много внимания на господина Лаврова», — призвал генсек НАТО.

Пренебрежительные высказывания со стороны западных политиков в сторону российских дипломатов и первых лиц государства давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Например, экс-президент США Джо Байден называл российского лидера Владимира Путина жестоким тираном.