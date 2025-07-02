«Не зря столько лет работал». Захарова сыронизировала после слов Рютте о Лаврове
Захарова: Лавров не зря столько лет работал, раз Рютте вспомнил об Иисусе Христе
Высказывания генсека НАТО Марка Рютте о главе МИД России Сергее Лаврове доказывает, что дипломат не зря работал столько лет. На это указала официальный представитель министерства Мария Захарова.
«Не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе», — подчеркнула она.
Рютте оскорбительно отозвался о Лаврове в интервью Fox News, заявив, что с рождения Иисуса Христа ничего полезного из уст главы МИД не вышло.
«Так что не будем обращать слишком много внимания на господина Лаврова», — призвал генсек НАТО.
Пренебрежительные высказывания со стороны западных политиков в сторону российских дипломатов и первых лиц государства давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Например, экс-президент США Джо Байден называл российского лидера Владимира Путина жестоким тираном.