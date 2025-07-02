Кафедра МинЖКХ Подмосковья в МГИМО выпустила еще 14 магистров

На базовой кафедре МинЖКХ Подмосковья завершили обучение 14 специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За два года студенты научились управлению услугами ЖКХ, изучили экономику и финансы, правовые аспекты, международный опыт и инновации сферы и многое другое.

В ведомстве отметили, что представленные выпускные работы были выполнены с практическим уклоном. Обучающие писали про городское хозяйство, водоснабжение, системы ИИ в городском хозяйстве и управление жилым фондом.

За защите комиссия особо отметила актуальность выбранных тем и предложения, которые уже готовы к реализации.

Ознакомиться с программой магистратуры и подать заявку можно по ссылке.