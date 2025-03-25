Дорожные люки обновили на улице Маяковского в Химках

Восемь новых люков с прочным основанием сотрудники дорожных служб установили вместо старых и изношенных. Роботы провели на улице Маяковского от дома № 20 до Ленинградского шоссе.

Ранее на этом участке постепенно заменяли асфальт, теперь его решили модернизировать комплексно. Новые более надежные конструкции сохранят дорожное полотно в порядке надолго, а проезд для местных жителей станет комфортней.

Отметим, что в этом году коммунальщикам Химок предстоит привести в порядок покрытие на улицах Горная, Некрасова, 9 Мая и Новосходненское шоссе. Общий объем работы — более 100 тысяч квадратных метров. Специалисты проведут фрезеровку старого покрытия, отполируют битум, положат новый асфальт и нанесут свежую разметку.