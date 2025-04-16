Дорожное покрытие обновят на улице Урицкого в Павловском Посаде

Жители Павловского Посада обратились в администрацию городского округа с жалобой на состояние дороги на улице Урицкого. По словам горожан, после проведения земляных работ дорожное покрытие не было восстановлено.

Первый заместитель главы муниципалитета Филипп Ефанов встретился с жителями и обсудил планы по обновлению дороги. Он сообщил, что работы по восстановлению дорожного полотна будут проведены, как только погодные условия станут благоприятными. Планируется выполнить подсыпку щебнем с последующим асфальтированием, что обеспечит долговечность и качество покрытия.

Филипп Ефанов подчеркнул, что восстановление дороги на улице Урицкого является приоритетным для администрации, и заверил жителей в скором решении проблемы. Он также отметил, что в ближайшее время будет составлен подробный план работ с указанием сроков и этапов выполнения.

Жители Павловского Посада могут предложить идеи по улучшению округа главе муниципалитета, записавшись на личный прием по телефону: 2-99-05. Для жалоб также существует портал «Добродел», где специалисты рассмотрят все обращения и решат проблемы в установленный срок.