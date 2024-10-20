Дорожное покрытие обновили на Спортивной улице в Серпухове

В Серпухове продолжается активное развитие транспортной доступности. В поселке Большевик в этом году обновлена дорожная инфраструктура: завершен ремонт дороги на улице Спортивной протяженностью 700 метров, а на улице Клубной идет обустройство участка длиной 692 метра.

Особое внимание уделяется не только водителям, но и пешеходам. На улице Чехова, в районе дома № 18, построен новый тротуар длиной 50 метров. Этот участок пользуется большой популярностью из-за расположенных рядом социальных объектов, и теперь жители смогут передвигаться с большим комфортом.

Кроме того, в деревне Лужки проводится устройство выравнивающего слоя из отфрезерованной массы, что также улучшит качество дорог.

Напомним, что в этом году в муниципалитете запланированы масштабные работы: ремонт 74 автомобильных дорог общей протяженностью 33 километра, ремонт двух тротуаров общей протяженностью 0,3 километра, строительство шести новых тротуаров общей протяженностью 3,5 километра, а также строительство семи парковок и четырех ливневых канализаций. Эти меры направлены на повышение удобства и безопасности передвижения для всех жителей и гостей Серпухова.

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