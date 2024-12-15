Российский танк ушел от роя украинских дронов

Военный Модный: российский танк ушел от роя беспилотников ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Танк группы войск «Запад» атаковал рой украинских дронов на Краснолиманском участке фронта. Об этом рассказал командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Модный.

«Доехали до сил ВСУ, произвели девять выстрелов из танка. Первый раз увидел, что такое рой, рой дронов-камикадзе, я имею ввиду», — сообщил он.

По военным ударили сразу 13 беспилотников, танк загорелся. По словам Модного, поступила команда возвращаться назад.

«Вернулись, танк немножко горел, но ничего страшного, мы все это уже, когда были в более безопасной зоне, потушили танк и приехали на место дислокации», — добавил он.

В начале декабря камчатские бойцы экипажа танка Т-80БВМ продемонстрировали навыки выживания, когда бросились на помощь боевым товарищам на Шахтерском направлении. Спасая своих товарищей, подорвавшихся на минах, бойцы «Востока» попали под обстрел противника. Однако они быстро среагировали и отбили атаку дронов ВСУ.

Ранее экипаж танка Т-72Б3, входящего в состав группировки войск «Центр», помог прорвать оборону украинских войск на Красноармейском направлении. Несмотря на то, что башня танка была повреждена, экипаж продолжал выполнять свою задачу, обеспечивая прикрытие для штурмовых отрядов.

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