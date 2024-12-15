Подозреваемого в подрыве автомобиля в Донецке задержали

ФСБ: в Донецке задержали подозреваемого в подрыве автомобиля в центре города

В Донецке задержали местного жителя по подозрению в подрыве автомобиля в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Предполагается, что он установил под днищем машины самодельную взрывчатку и взорвал ее дистанционно с целью убийства.

«Знаю, что человек погиб и пострадала его жена. О содеянном сожалею. Понимаю, что я отработанный материал», — процитировало задержанного РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб. За совершение преступления ему обещали заплатить 10 тысяч долларов.

Белый внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался в центре Донецка 9 декабря. Взрывчатка сдетонировала, когда мужчина и женщина сели в машину. Сначала поступала информация, что пострадавших доставили в больницу, мужчине оторвало ногу. По уточненным данным, в результате происшествия один человек погиб, второй получил ранения. СК возбудил уголовное дело.

Ранее подрыв автомобиля произошел в Севастополе. В результате этого происшествия один человек потерял обе ноги и скончался еще до приезда скорой помощи.