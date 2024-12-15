Украинские войска сдают города без попытки их отстоять. Об этом заявил в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.

Представителя прессы возмутило, что ВС России устанавливают контроль над населенными пунктами в практически нетронутом состоянии. Он не исключил, что украинские власти просто решили сдать города российским военным и отступить.

«Кто-то в Киеве решил не гробить слишком много людей в Донбассе (но не в Харькове). Я думаю, это больше, чем теория заговора», — объяснил Репке.

Ранее британский журнал Spectator предостерег Украину от потери Покровска. Издание отметило важную роль города и предположило, что после его потери производство стали в стране сократится в два раза. Это сильно повлияет на выпуск военной техники и усугубит ситуацию на поле боя, добавил журнал.

Авторы Spectator подчеркнули, что сейчас судьба Покровска находится «на волоске», в то время как вероятность прекращения огня по нынешней линии боевого соприкосновения очень мала.