ВСУ начали перебрасывать на передовую в курском приграничье инструкторов из стран Запада. Об этом РИА «Новости» заявил офицер российской группировки войск «Север» с позывным Ладья.

Он объяснил, что эту информацию военным сообщил пленный британский наемник. По словам Ладьи, иностранец признался, что был инструктором на Западной Украине, но затем командование направило его сначала в Сумскую область, а затем под Курск.

Вместе украинскими боевиками воюют наемники из Скандинавских стран, добавил российский военный. Он предположил, что это датчане, но подтверждений данной информации пока нет.

«Но, к сожалению, нам не удалось обнаружить у них документов или других опознавательных знаков, которые бы это подтверждали», — подчеркнул Ладья.

Ранее главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что обученная во Франции бригада ВСУ сбежала с позиций. Дезертирами стали порядка тысячи человек. Бутусов связал бегство с тем, что бригаду сформировали из насильно мобилизованных людей.