Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над регионами 15 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Большинство дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря — там ликвидировали и перехватили 13 беспилотников. В Курской и Белгородской областях военные сбили по одному БПЛА.
В оборонном ведомстве подтвердили, что украинские боевики с помощью беспилотников самолетного типа пытались совершить террористические атаки на российские объекты.
В ночь на 14 декабря массовую атаку дронов отразили в Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков отметил, что средства ПВО уничтожили 11 беспилотников. Из-за падения обломков загорелся объект топливной инфраструктуры. Обошлось без пострадавших. Спасатели полностью потушили пожар примерно в 23:00. ЧП не повлияло на работу важных заправочных станций региона, добавил Клычков.
Военные за ночь сбили 15 БПЛА над Черным морем и двумя областями
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