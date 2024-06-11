Дом с подземным паркингом построят в ЖК «Киноквартал» в Королеве к 2025 году

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство многоквартирного дома с подземным паркингом в микрорайоне Первомайский в Королеве. Его возведут в жилом комплексе «Киноквартал».

Как рассказали в ведомстве, работы уже выполнили на 22%, сейчас строители обустраивают надземную часть здания.

Общая площадь здания составит около 24,1 тысячи квадратных метров. Там обустроят 244 квартиры площадью от 20 до 93 квадратов. Первый этаж отведут под коммерческие и офисные помещения, там откроют кафе, фитнес-центр и магазины. В подъездах будут тамбуры, места для хранения уборочного инвентаря, колясочные и помещения консьержа.

Завершить работы планируют в третьем квартале 2025 года.

ЖК «Киноквартал» находится в историческом месте Королева на бывшей территории Дома творчества кинематографистов «Болшево», вдоль берега реки Клязьмы. Там работают медучреждения, спортивные клубы, школы и детские сады.

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