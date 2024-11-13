Пенсионеров из Лобни познакомили с историей метро Санкт-Петербурга

Волонтер Маргарита Данилюк провела для участников программы «Активное долголетие» в Лобне увлекательную виртуальную экскурсию по Санкт-Петербургу. В ходе мероприятия участники познакомились с историей петербургского метрополитена и его уникальными станциями.

Среди них самые живописные «Автово», глубокая «Адмиралтейская», станция с четырьмя ярусами «Беговая» и единственная станция с путевым развитием — «Нарвская». Экскурсия вызвала живой интерес у участников, многие из которых впервые узнали такие подробности о родном транспорте.

Программа «Активное долголетие» в Лобне продолжает развиваться, предлагая женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет разнообразные занятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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