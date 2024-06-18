Дмитрий Двали выступит на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове 12 июля

Чемпион Европы, призер чемпионата мира, чемпион мира среди военнослужащих Дмитрий Двали проведет бой на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове 12 июля. Спортивное событие пройдет при поддержке Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России.

Дмитрий Двали проведет первый в своей карьере 8-раундовый поединок. Его соперником в весе до до 53,5 килограмма будет олимпийский чемпион, чемпион мира и Азии Шахобиддин Зоиров из Узбекистана. Представитель России уже выступал на турнирах «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA». В марте в Сочи боксер досрочно победил Жасурбека Латипова в своем дебюте по профессионалам.

Также в рамках шоу чемпион Европы по версии IBA в весе до 60 килограммов россиянин Артур Субханкулов в рейтинговом 6‑раундовом поединке встретится с Абейдом Зуго из Танзании, а серебряный призер чемпионата мира и двукратный чемпион Европы Василий Егоров в 6‑раундовом бою в весе до 51 килограмма выступит против филиппинца Джессе Еспинаса.

Турнир пройдет на специально возведенной арене «Колизей IBA».

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