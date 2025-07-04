Путин предложил Совбезу обсудить противодействие наркоугрозе

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности предложил обсудить тему противодействия наркотической угрозе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Он напомнил о стратегии борьбы с наркотиками, принятой до 2030 года.

«Давайте проанализируем сегодня, как идет эта работа, и поговорим о том, что нужно было бы сделать дополнительно», — заявил глава государства.

Среди участников встречи — министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, а также помощник президента и экс-глава ФСБ Николай Патрушев.

Ранее сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге приезжего из Эквадора, который планировал продать 23 килограмма кокаина. Против него возбудили уголовное дело.