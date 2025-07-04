Серпуховская ферма получила 2,9 гектара земли для старта сельхоздеятельности

Министерство имущественных отношений Подмосковья предоставило 2,9 гектара земли в аренду без торгов крестьянско-фермерскому хозяйству в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Владелец фермы Александр Кожуков рассказал, что хозяйство молодое, оно существует три месяца. Предоставленный участок будут использовать для выращивания чеснока, только вот посев смогут начать лишь через год. До этого землю нужно будет расчистить от зарослей и сорняков.

Минсельхозпрод Подмосковья напомнил, что о мерах поддержки сельхозпроизводителей можно узнать на интерактивном портале.