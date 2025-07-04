Пианистка из Химок выиграла Гран-при международного конкурса

Конкурс имени Василия Сафонова — престижное мероприятие, на которое мечтает попасть каждый юный музыкант. Более 70 артистов со всей страны в этом году боролись за право выступить на сцене Ставропольского государственного театра оперетты. Алене Сметаниной удалось не только представить Химки, но и завоевать сердца судей. Талан девушки отметили высокой наградой.

«Гран-при на конкурсе имени Сафонова — это невероятная победа! Она говорит о высочайшем уровне подготовки, трудолюбии, таланте и, что особенно важно, живом стремлении к искусству. Я сердечно поздравляю Алену, ее педагога Олесю Геннадьевну Богословскую», — рассказала директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Участники преодолели три отборочных тура, а также получили опыт от членов жюри, среди которых были профессора Московской, Астраханской, Саратовской, Пекинской и Сеульской консерваторий.

«ЦДШИ Химок — это настоящее культурное сердце города. Все чаще имена воспитанников школы звучат на самых престижных конкурсах разных уровней. Мы гордимся каждым их достижением. Алена и ее преподаватель достойно представили не только школу, но и весь наш округ», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Отметим, что с 20 августа по 30 сентября в детских школах искусств Химок проведут дополнительный набор. Записать ребенка в музыкальную, художественную, хоровую, хореографическую или театральную школу можно при помощи сайта Госуслуги.