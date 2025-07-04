Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой

Абоненты крупнейшего оператора связи МТС по всей России начали сообщать о нарушениях в работе сервисов. Статистику опубликовали на сайте Downdetector .

Пользователи заявили о перебоях домашнего и мобильного интернета, также пропала телефонная связь. Официальный сайт компании недоступен, мобильные приложения тоже не работают.

На связь пожаловались жители Краснодарского края, Чувашии, Владимирской области, Сочи и других регионов.

Ранее массовый сбой случился в работе «Билайна». Больше всего жалоб поступило из Калининградской области, Москвы, Карелии, Приморского края и Астраханской области. Также люди сообщили о проблемах с мобильным приложением и сайтом.