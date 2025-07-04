Руководитель Общественной приемной «Единой России» в Серпухове вошел в топ-10 региона

Руководитель Общественной приемной Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин вошел в число десяти лучших руководителей Общественных приемных Подмосковья по итогам работы. Высокую оценку его деятельности дала руководитель региональной Общественной приемной, депутат Государственной думы Алла Полякова.

Церемония награждения состоялась сегодня на обучающем семинаре для руководителей Общественных приемных.

По инициативе Вадима Витальевича, помимо регулярного приёма граждан, в приемной была запущена новая форма работы — «Партийная гостиная», где проходят открытые встречи за чашкой чая с волонтёрами, предпринимателями, медиками и молодежью. В рамках этих встреч отмечают лучших участников.

Он также является организатором множества акций поддержки многодетных семей, семей участников специальной военной операции и малообеспеченных граждан.

Среди них — «Собери ребенка в школу», «Коробка храбрости» и поздравления в дни государственных праздников. Совместно с Единым Центром поддержки участников СВО и их семей, а также ассоциацией ветеранов СВО, только за март–май этого года было собрано и отправлено в зону СВО около 10 тонн различных грузов: техники, продуктов питания, медикаментов и средств личной гигиены. Работа продолжается — в рамках последней акции, посвящённой Дню России и проходившей с 2 по 11 июня под лозунгом «За Россию», было направлено более 500 кг гуманитарной помощи.

В оценку деятельности руководителя вошли такие показатели, как прирост членов партии и ее сторонников, приемы граждан, взаимодействие с депутатами всех уровней, реализация партийных проектов и патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«Сегодняшняя награда — это большая командная работа аппарата местного отделения, депутатов Совета депутатов, членов и сторонников партии, руководителей организаций и предприятий. Уверен, вместе с партийцами успешно решим все поставленные задачи», — прокомментировал Вадим Моторин.