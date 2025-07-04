Сотрудники МВД Химок провели зарядку в детском лагере

Полицейские совместно с Общественным советом приняли участие в спортивной акции. Ее провели в детском лагере на базе школы «Флагман».

Мероприятие стало частью проекта «Зарядка со стражем порядка». Его главная цель — приучить детей и молодежь к здоровому образу жизни.

«Мы искренне благодарны сотрудникам полиции за эту важную акцию. Она не только укрепляет здоровье наших детей, но и закладывает в них знания о законах страны, быть ответственными и заботиться о своем будущем», — сказал депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Простые упражнения для поддержания физической формы детям показал полковник полиции Руслан Арискин. Помимо этого, председатель Общественного совета при местном управлении Министерства внутренних дел Нелли Шиповалова-Ветлова рассказала участникам разминки, почему заниматься спортом важно.

«Любовь к спорту — основа крепкого здоровья, дисциплины и уверенности в себе. Благодаря ему ребята также смогут развить социальные навыки и учиться работать в команде», — сказала лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп.