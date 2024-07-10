Директор НИКИ детства Одинаева рассказала об успешном лечении гемангиом

НИКИ детства лечит гемангиомы у новорожденных с помощью консервативной лекарственной терапии. Об успешном опыте рассказала директор института Нисо Одинаева.

«Сейчас у нас наблюдаются более 180 детей с этими доброкачественными образованиями. 76 из них уже отменили терапию, так как удалось полностью избавиться от гемангиомы. Мы используем современную терапию таких новообразований», — рассказала Одинаева.

Три недели ребенок проходит лечение в отделении кардиологии, затем пациента берут на контроль. В случае необходимости курс терапии повторяют. В среднем сроки лечения гемангиом составляют от трех до девяти месяцев.

Еще недавно при лечении гемангиом применяли хирургические методы или гормональные препараты, что влекло за собой развитие побочных эффектов. Сегодня в НИКИ детства успешно применяют консервативную лекарственную терапию, которая назначается даже самым маленьким пациентам.

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