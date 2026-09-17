Экскурсия для людей с ОВЗ прошла в Серпуховском музее

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

17 сентября в Серпуховском историко-художественном музее состоялась адаптивная экскурсия для незрячих и слабовидящих жителей, участниками которой стали члены клуба общения «Видящие сердцем». Мероприятие прошло в рамках проекта «Тайна купеческого особняка. Тактильная программа», запущенного музеем в текущем году при поддержке фонда «Свет».

Проект посвящен архитектуре здания и истории его владелицы Анны Мараевой. Программа включает три экскурсии: первая знакомит с основной экспозицией русского искусства, две следующие — с интерьерами особняка и мебелью.

Экскурсии адаптированы для людей с нарушениями зрения. Благодаря тактильным моделям и тифлокомментариям незрячие посетители могут ближе познакомиться с историей и искусством.

В дальнейшем экскурсии проведут для Тульской и Московской организаций ВОЗ, а затем программа станет доступна для широкой аудитории.