Экологическая акция прошла на Ухтомском пруду в Люберцах
В Ухтомском пруду Люберец теперь стало на 290 обитателей больше. Стайки мальков карася и толстолобика отправились в свободное плавание.
Экологическая акция была организована по инициативе участниц конкурса «Леди Люберцы», которые решили, что их красота должна приносить реальную пользу родному округу. Вместе с девушками зарыблении пруда участвовали депутаты окружного совета Илья Яковец и Мигран Туманов.
Пруд заранее подготовили к заселению новых жильцов. Недавно здесь установили фонтан, который обогащает воду кислородом, что крайне важно для водоплавающих птиц и будущих рыб. Уткам здесь и так комфортно, но девушки решили не останавливаться на достигнутом и уже анонсировали строительство нового утиного дома, чтобы пернатые могли разместиться с максимальным удобством.
«Акция эта, безусловно, позитивная, экологичная, потому что рыбы, которых мы сюда привезли, не просто декоративные, это рыбки-фильтраторы, которые естественным образом будут способствовать очистке водоема, его, так скажем, уборке и предотвратят заиливание и цветение воды», — рассказал начальник управления по охране окружающей среды Люберец Иван Тарасов.
Эксперты отмечают, что толстолобики и караси приживутся быстро, ведь условия для них созданы идеальные. Главная цель акции — не просто пополнить фауну, но и привлечь внимание жителей к бережному отношению к городским водоемам.
Пока рыбки осваиваются, организаторы уже строят планы по благоустройству прибрежной зоны. Девушки обещают следить за экосистемой пруда, а жители Люберец благодарят их за такое необычное начинание, напоминающее, что город начинается с заботы о каждом его уголке.