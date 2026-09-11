Экологическая акция прошла на Ухтомском пруду в Люберцах

В Ухтомском пруду Люберец теперь стало на 290 обитателей больше. Стайки мальков карася и толстолобика отправились в свободное плавание.

Экологическая акция была организована по инициативе участниц конкурса «Леди Люберцы», которые решили, что их красота должна приносить реальную пользу родному округу. Вместе с девушками зарыблении пруда участвовали депутаты окружного совета Илья Яковец и Мигран Туманов.

Пруд заранее подготовили к заселению новых жильцов. Недавно здесь установили фонтан, который обогащает воду кислородом, что крайне важно для водоплавающих птиц и будущих рыб. Уткам здесь и так комфортно, но девушки решили не останавливаться на достигнутом и уже анонсировали строительство нового утиного дома, чтобы пернатые могли разместиться с максимальным удобством.

«Акция эта, безусловно, позитивная, экологичная, потому что рыбы, которых мы сюда привезли, не просто декоративные, это рыбки-фильтраторы, которые естественным образом будут способствовать очистке водоема, его, так скажем, уборке и предотвратят заиливание и цветение воды», — рассказал начальник управления по охране окружающей среды Люберец Иван Тарасов.