Детский уролог Виталий Прокопьев начал работу в МОЦОМД | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 23:07 Детский уролог Виталий Прокопьев начал работу в МОЦОМД МОЦОМД

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Детский уролог-андролог с 30-м стажем работы Виталий Прокопьев приступил к работе в детском консультативно-диагностическом центре МОЦОМД. Врач занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний органов мочеполовой системы с рождения ребенка до достижения им восемнадцати лет.

«Родителям важно помнить, что практически все детские урологические заболевания, диагностированные своевременно, эффективно лечатся консервативным или хирургическим путем. Поэтому, если вы подозреваете, что у вашего крохи есть проблемы с мочевыделительной системой, не медлите с визитом к специалисту», — рассказал Прокопьев.

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Попасть на прием к профильному специалисту можно совершенно бесплатно по полису ОМС по направлению лечащего врача.

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