Детский сад достроили на улице Колпакова в Мытищах | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 17:40 Детский сад достроили на улице Колпакова в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Дошкольное учреждение на 250 мест построили на улице Колпакова в Мытищах. Новый детский сад откроют в июне 2024 года.

Все основные строительные работы уже завершены, сейчас там устанавливают мебель и благоустраивают прилегающую территорию.

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Для каждой группы предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в двух специальных залах. Кроме того, в здании оборудованы пищеблок, медицинский кабинет с процедурной, кабинеты логопеда и психолога.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Детский сад откроют в июне, его возвели по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

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