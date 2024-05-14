Детский сад достроили на улице Колпакова в Мытищах | 360°

14 мая 2024, 17:40
Детский сад достроили на улице Колпакова в Мытищах
Дошкольное учреждение на 250 мест построили на улице Колпакова в Мытищах. Новый детский сад откроют в июне 2024 года.
Все основные строительные работы уже завершены, сейчас там устанавливают мебель и благоустраивают прилегающую территорию.
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Для каждой группы предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в двух специальных залах. Кроме того, в здании оборудованы пищеблок, медицинский кабинет с процедурной, кабинеты логопеда и психолога.
Детский сад откроют в июне, его возвели по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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Мытищи
Детские сады
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