Детские онкологи из Подмосковья приняли участие во всероссийской конференции

Развитию медицины способствует объединение усилий врачей. Для обсуждения последних исследований и обмена опытом лечения рака крови у детей ведущие специалисты медучреждений региона встретились на конференции.

«Специалисты Московского областного онкологического диспансера активно участвуют в таких инициативах, входят в мультицентровую группу по миелобластному лейкозу, понимая важность совместной работы с другими центрами», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Евгения Инюшкина.

Перспективы совместных исследований внушают оптимизм, благодаря объединению удается быстрее внедрять инновационные методы лечения и улучшать качество жизни пациентов, сообщают в Минздраве МО.

Подмосковные онкологи, в свою очередь, уверены, что такие инициативы поспособствуют дальнейшему развитию детской гематологии.