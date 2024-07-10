Дети из Сергиево-Посадского семейного центра побывали на экскурсии в Лавре
Цикл паломнических поездок начался для воспитанников семейного центра «Сергиево-Посадский». Первая экскурсия уже прошла в Троице-Сергиевой лавре.
В Лавре дети увидели множество древних церквей, монастырских построек, музеев, икон и реликвий, среди которых недавно возвращенная икона Андрея Рублева «Троица».
Ребята побывали в музейном комплексе, приложились к мощам, забрались на колокольню.
В Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что такие поездки — это важная часть духовного воспитания детей-сирот. Ребята больше узнают о православной культуре и истории России, а также прекрасно проводят время в компании друзей.
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