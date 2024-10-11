Дети из Реутова изготовили для бойцов СВО теплые перчатки и шевроны

Юные жители Реутова и их родители активно участвуют в мастер-классах, организованных в парках города. На занятиях они сделали для участников специальной военной операции 200 шевронов и 100 пар перчаток.

Теплые перчатки с вышитыми вручную сердечками и шевроны с изображением Чебурашки очень востребованы у бойцов СВО. Забавный герой служит им в боях оберегом, перчатки греют лучше обычных и напоминают о родном доме, говорят военные.

Первую партию поделок из Реутова уже доставили Луганскую народную республику, Белгородскую и Курскую области. Следующими подарки из Реутова получат земляки, воюющие на Запорожском и Донецком направлениях. В посылках также были окопные свечи, чай, тактические браслеты и открытки с пожеланиями победы.

Участники СВО в ответном видеообращении выразили юным реутовчанам огромную благодарность за поддержку.

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