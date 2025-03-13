Депутаты Воскресенска отчитались перед избирателями за 2024 год

Руководитель объединения «Единая Россия» в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов представил свой отчет коллективу школы № 9 микрорайона Фетровой фабрики. Слепов вместе с другими депутатами рассказал о результатах проделанной работы и планах на 2025 год.

Народная программа «Единой России» направлена на исполнение наказов избирателей. В ее рамках в 2025 году будут капитально отремонтированы детский сад «Незабудка» в городе Белоозерский, Москворецкая гимназия и детский сад «Колосок» в селе Федино.

С 1 января 2025 года была проиндексирована заработная плата всех педагогов Подмосковья. Молодым учителям и педагогам дополнительного образования оклады были повышены на 20%, а молодым воспитателям — на 26%. Эта мера коснулась более 19 тысяч молодых специалистов.

Также была введена новая категория «молодой работник», что позволит установить соответствующие выплаты для студентов колледжей и вузов, которые начинают работать в образовательных учреждениях во время учебы. «Это важный шаг к повышению привлекательности профессии педагога и поддержке молодых специалистов на их карьерном пути», — отметил Сергей Слепов.