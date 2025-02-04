Депутаты в Лосино-Петровском проверили наличие зон парковки для жителей с ОВЗ

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин совместно с заместителем главы администрации городского округа Лосино-Петровский Иваном Бурнакиным провели инспекцию зон парковки в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». В ходе проверки было отмечено, что на парковочных пространствах предусмотрены специально отведенные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также инспекторы зафиксировали наличие свободных парковочных мест, что свидетельствует о достаточно организованной системе парковки в городе.

Иван Бурнакин дал поручения профильным службам обновить разметку на парковочных зонах с соблюдением всех норм, а также провести покраску тротуаров. Это позволит улучшить визуальное восприятие и функциональность парковок, сделав их более удобными для горожан.

«Наша задача — не просто обеспечить доступность парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями, но и сделать так, чтобы каждый горожанин чувствовал себя комфортно и безопасно в своем городе. Обновление разметки и благоустройство тротуаров — это не только вопрос эстетики, но и заботы о каждом, кто пользуется нашей инфраструктурой», — отметил Александр Манаенков, куратор партийного проекта «Безопасные дороги».