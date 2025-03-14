Депутаты проверили содержание дворов в Балашихе

В рамках партпроекта «Школа ЖКХ» депутат Николай Говричев совместно с представителями управляющей компании провел инспекцию дворов, чтобы оценить качество уборки, состояние детских площадок и мест отдыха. В ходе проверки были выявлены как положительные аспекты, так и вопросы, требующие решения.

Депутат обратил внимание на состояние зеленых насаждений. Он подчеркнул, что некоторые деревья нуждаются в обрезке, а газоны требуют более тщательного ухода. В ходе общения с представителями управляющей компании были обсуждены возможности по улучшению озеленения дворов и повышению качества благоустроительных работ. В целом, Николай Говричев положительно оценил работу управляющей компании, отметив ряд положительных изменений в содержании территорий микрорайона.

Партпроект «Школа ЖКХ» ориентирован на повышение эффективности управления жилищно-коммунальным хозяйством и улучшение качества жизни граждан. Регулярные проверки со стороны партийцев являются важным инструментом контроля и способствуют оперативному решению вопросов благоустройства в микрорайонах.