Депутат Мособлдумы Сергей Маликов высоко оценил молочное производство в Дмитрове

Депутат Мособлдумы Сергей Маликов, координатор проекта по импортозамещению, посетил молочную ферму и предприятие «Братья Чебурашкины» в Дмитрове. Он ознакомился с процессом производства молочных продуктов, который включает полный цикл — от фермерского хозяйства до переработки.

Основатель и гендиректор компании Владислав Чебурашкин рассказал о развитии предприятия. В 2006 году была построена первая молочная ферма, а в 2014 году запущен новый молокозавод. В этом году компания отметила десятилетие выпуска молочной продукции под собственным брендом. Завод выпускает около 30 тысяч единиц продукции ежедневно и предлагает более 40 наименований.

«Здесь, в Дмитрове и в Сергиевом Посаде, расположены фермы с коровами. В Дмитрове — само производство. Отмечу, что торговая марка „Братья Чебурашкины“ находится на рынке пищевой продукции десять лет» — сообщил Маликов.

Депутат подчеркнул, что одной из самых ярких частей визита стала дегустация молочной продукции. Он отметил ее насыщенный вкус, экологичность и натуральность, добавив, что компания «Братья Чебурашкины» — это успешное предприятие, которым можно гордиться.