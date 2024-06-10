Депутат из Химок Артур Каримов рассказал волонтерам о поездке в Донецк

Депутат из Химок Артур Каримов провел встречу с волонтерами Регионального ресурсного центра. Он рассказал активистам о своей последней поездке в Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией.

Волонтеры Химок принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции и мирных жителей освобожденных территорий. Ряды активистов постоянно пополняются — все больше жителей, особенно молодежи, хотят присоединиться к движению.

«Вместе со своей командой я посетил Дом культуры в селе Безымянное и общеобразовательную школу № 5, с которой началось восстановление Мариуполя. Мы передали детям сладкие подарки, развивающие игры, одежду для мальчиков и девочек. Кроме того, в Донецке на площади „Аллея ангелов“ раздали детям сувениры и георгиевские ленты», — поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Депутат передал в центр сбора посылки для военнослужащих, в которые вошли средства личной гигиены, медикаменты и продукты.

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