Депутат Госдумы подарил новое оборудование госпиталю в Балашихе

Депутат Государственной Думы и заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Толмачев приобрел для госпиталя сплит-систему и проектор. Это не первая помощь парламентария бойцам и медицинскому персоналу, и его действия направлены на улучшение условий для пациентов и врачей.

По словам депутата, сплит-система необходима для поддержания комфортной температуры в помещениях, особенно в условиях резкой смены погоды. Проектор, в свою очередь, будет использоваться для досуга и реабилитации бойцов, что может существенно помочь в их восстановлении.

По просьбе Толмачева, чтобы создать праздничное настроение в госпитале, туда прибыли Дед Мороз и Снегурочка, а также волонтеры «Молодой Гвардии Единой России».

«Мы поздравили персонал, который в новогодние и рождественские дни находится на посту, и привезли угощение для врачей и медсестер», — рассказал депутат.

Александр Толмачев подчеркнул важность сотрудничества с госпиталем имени Бурденко и его филиалами. Депутат добавил, что боец выполняет свой долг на фронте, а врачи — в госпитале, спасая жизни.

«Наш долг — помогать и тем, и другим. Только в командной работе, единстве — залог победы», — отметил Толмачев.

Эта инициатива подчеркивает значимость поддержки медицинских учреждений и военнослужащих, демонстрирует, как важно заботиться о тех, кто находится на передовой и тех, кто помогает им восстановиться после тяжелых испытаний.