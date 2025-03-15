Депутат Госдумы Александр Коган подвел итоги работы в 2024 году в Серпухове

Встречу с сотрудниками производственной площадки «АГРАНА Фрут Московский регион» в Серпухове провел депутат Государственной думы Александр Коган. Он рассказал о результатах работы в округе в прошлом году, а также озвучил планы на 2025 год.

Одной из тем обсуждения было преобразование городского округа Серпухов и развитие муниципалитета как наукограда. На мероприятии отметили реализацию ключевых программ в этом направлении: создание научно-технического совета, запуск федеральной программы.

Кроме того, в округе создадут особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Большой Серпухов». Постановление об этом подписано в марте. Также в Серпухове построят кампус для одаренных детей со всей России.

«Развитие образования и науки подтянет за собой всю инфраструктуру — это касается и объектов социальной сферы — школ, учреждений спорта и культуры, и благоустройства, и обновления общественных территорий, привлекательных для туристов», — добавил Александр Коган.

Также сотрудники, участвовавшие во встрече, смогли задать депутату интересующие их вопросы.