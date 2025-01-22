Депутат Балашихи провел встречу с семьей ветерана боевых действий

Депутат совета городского округа Балашиха Вячеслав Крылов встретился с семьей ветерана боевых действий и инвалида второй группы Павла. Родителями ветерана была озвучена просьба о помощи в ремонте квартиры их сына.

В рабочей встрече также участвовали заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Николаевич Объедков, представители управляющей компании «Квартал 2005» и члены местного отделения партии «Единая Россия». Участники обсудили возможные пути улучшения жилищных условий ветерана и совместно работали над планом необходимых ремонтных работ.

«Важно поддерживать связь с гражданами и предоставлять им необходимую помощь», — подчеркнул Вячеслав Крылов во время встречи.

В ходе обсуждения были определены порядок предстоящих работ и источники финансирования. Депутат заверил родственников, что при активном содействии администрации и членов партии «Единая Россия» ремонт квартиры будет выполнен в кратчайшие сроки.