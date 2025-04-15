День освобождения узников фашизма отметили в Лобне

В День освобождения освобождения узников фашизма в Лобне организовали для ветеранов показ спектакля, концерт и церемонию возложения цветов. В мероприятиях приняли участие воспитанники Дворца творчества «Планета талантов».

Воспитанники творческих коллективов показали музыкально-танцевальный спектакль, в котором прозвучали песни времен Великой Отечественной войны.

Также прошел концерт «Мы вас любим», куда пригласили ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников фашистских концлагерей.

«Я считаю, что это жизненно необходимо. Мы делаем им, как минимум, приятно, показываем специально для них сценки, выступления, рассказывая стихи. Таким образом, мы показываем, что они имеют огромное значение, что мы их любим, уважаем и про них не забываем», — сказала участница театральной студии «Событие» Мария Рукавишникова.

Ветеран Надежда Минкова родилась в 1941 году и о войне помнит по рассказам родных. Семья жила в деревне Змеевка в Орловской области.

«Папа на войне был, и брат самый старший на войне был. Они воевали в Ленинграде. Потом, когда немцы к нам пришли, всех собрали, все село почти, и нас погнали. В сараи затолкали, и мы там были. Сараи все были за колючими проволоками, как в Германии. Очень трудное детство мне досталось, очень трудное», — рассказала ветеран Надежда Минкова.