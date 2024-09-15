День благоустройства впервые отметили в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов поздравил специалистов с Днем благоустройства. Профессиональный праздник, который утвердила Мособолдума, отмечается в регионе первый раз.

Он отметил, что ведомство курирует комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципалитетах, ямочный ремонт во дворах и обустройство народных троп.

«До конца 2024 года планируем проложить 481 пешеходную коммуникацию, из них 446 уже обустроено. Полностью завершена программа ямочного ремонта асфальтового покрытия во дворах и на 85% — комплексного благоустройства дворовых территорий», — добавил Мурашов.

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