День бесплатной диагностики родинок пройдет в Подмосковье 20 мая | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 12:11 День бесплатной диагностики родинок пройдет в Подмосковье 20 мая Пресс-секретарь ГБУЗ МО "МОККВД"

Читать 360 в

Во всех филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера пройдет день бесплатной диагностики меланомы. Двадцатого мая опытные врачи осмотрят кожу и ответят на интересующие вопросы.

Меланома может развиваться незаметно, а ранняя диагностика — залог успешного лечения. Проверка родинок займет всего несколько минут, а в результате можно получить консультацию специалиста и рекомендации по защите кожи от солнца.

Реклама

«День диагностики меланомы — это наш общий вклад в борьбу с этим опасным заболеванием. Не упустите возможность позаботиться о своем здоровье», — призвала главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Записаться на бесплатную диагностику родинок можно до 16 мая по телефону бесплатной горячей линии 8 800 2000 345 или на сайте www.melanomaday.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».