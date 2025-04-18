Демонтажные работы завершили в Центре детского творчества в Коломне
Капитальный ремонт Центра детского творчества в микрорайоне Колычево идет полным ходом. Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
В здании площадью более двух тысяч квадратных метров 1980 года постройки строители уже завершили все демонтажные работы. В центре заменят инженерные коммуникации, установят новые окна, двери, утеплят фасад.
После завершения капитального ремонта посещать центр смогут две тысячи школьников. Каждый сможет найти здесь занятие по интересам. Будущие инженеры и IT-специалисты смогут оттачивать свои навыки в компьютерных классах и лабораториях по робототехнике. В центре откроются театральная студия, два кабинета изобразительного искусства, скульптуры, будут проводиться занятия по подготовке к школе.
«Наша изюминка, я считаю, это туристско-краеведческое направление, которое в Московской области очень мало развивается. Наши туристы занимают первые места не только на областных, но и на международных соревнованиях, поэтому мы для них при благоустройстве территории в центре детского творчества построим веревочный парк с мыслями о том, что мы сможем проводить соревнования всероссийского уровня», — поделился директор центра Евгений Применко.
А для юнармейцев на территории центра оборудуют полосу препятствий. Капитальный ремонт здания планируют завершить к началу нового учебного года.