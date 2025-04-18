Демонтажные работы завершили в Центре детского творчества в Коломне

В здании площадью более двух тысяч квадратных метров 1980 года постройки строители уже завершили все демонтажные работы. В центре заменят инженерные коммуникации, установят новые окна, двери, утеплят фасад.

После завершения капитального ремонта посещать центр смогут две тысячи школьников. Каждый сможет найти здесь занятие по интересам. Будущие инженеры и IT-специалисты смогут оттачивать свои навыки в компьютерных классах и лабораториях по робототехнике. В центре откроются театральная студия, два кабинета изобразительного искусства, скульптуры, будут проводиться занятия по подготовке к школе.