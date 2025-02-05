Делегация Подмосковья выступила на совещании по стратегии развития образования

В Федеральном технопарке профобразования в Калуге состоялось окружное совещание по развитию образования до 2036 года. В мероприятии приняли участие около 300 специалистов из 48 регионов, включая Подмосковье.
Встречу открыли министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Калужской области Владислав Шапша и представитель аппарата полномочного представителя президента России Сергей Шевчуков.
Работа прошла в формате дискуссий. Участники обсудили ключевые вызовы для образования: развитие технологий и ИИ, демографические изменения, цифровизацию и проблему неравных стартовых возможностей. Также они предложили конкретные решения по каждому направлению.
Разработка стратегии ведется по поручению президента России и координируется правительством. Подобные встречи проходят по всей стране, чтобы учесть мнение специалистов из разных регионов.
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