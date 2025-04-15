Делегация из Воскресенска приняла участие в молодежном форуме в Москве

В Национальном центре «Россия» в Москве прошла торжественная презентация национального проекта «Молодежь и дети». Мероприятие посетили специалисты по работе с молодежью из Воскресенска Анастасия Якимович и Сергей Морозов.

Презентация объединила свыше 1000 человек: победители грантовых конкурсов, выпускники форумов Росмолодежи, члены молодежных организаций. Для гостей мероприятия подготовили программу с участием Сергея Кириенко, Дмитрия Чернышенко, Григория Гурова, Олега Артемьева и других. Помимо этого, собравшиеся побывали на экскурсии и посетили праздничный концерт.

От Воскресенска на форум отправились сотрудник отдела по работе с молодежью и волонтерству управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа Анастасия Якимович и специалист по работе с молодежью Муниципального учреждения «Молодежный центр „Олимпиец“» Сергей Морозов.

Отметим, что новый нацпроект «Молодежь и дети» продолжит мероприятия завершившегося в прошлом году национального проекта «Образование».